Crise atinge prêmios da Libertadores A Copa Libertadores da América continua com prestígio em alta, mas dinheiro em baixa ? embora ainda seja um dos torneios que melhor paga. Os prêmios foram reduzidos de US$ 32 milhões para US$ 28 milhões, em 2002, e deve cair para US$ 20 milhões em 2003. A redução das cotas foi inevitável com a diminuição dos investimentos dos patrocinadores e da televisão. Leia mais no Jornal da Tarde