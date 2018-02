Crise conjugal abala Rivaldo Rivaldo se apresentou ontem ao técnico Carlos Alberto Parreira e treinou como titular no ataque ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldinho. Foi o último jogador da Seleção Brasileira a chegar no Porto para o amistoso com Portugal, neste sábado. Rivaldo passou dois dias no Brasil cuidando da separação da sua mulher Rose. "Estou atravessando um momento difícil da minha vida. Além dos problemas em casa, nos últimos jogos do Milan fiquei no banco, isso me incomodou e ainda me deixa chateado", contou o jogador antes de participar do treino da Seleção. Casado há oito anos com Rose, que conheceu no início dos anos 90 quando jogava no Mogi Mirim, Rivaldo não quis comentar sobre a separação. Leia mais no Jornal da Tarde