Crise corintiana desafia paz tricolor Se o futebol fosse uma ciência exata, o confronto deste domingo entre São Paulo e Corinthians, às 16 horas, no Morumbi, não teria nenhuma graça. Os apostadores da loteria acertariam o resultado sem dificuldade e os corintianos nem se aventurariam a ligar a tevê ou o rádio para acompanhar o jogo. O desempenho do São Paulo é tão superior ao do rival na temporada que fica bem difícil imaginar uma vitória corintiana. Mas, além do velho chavão de que clássico é clássico, os torcedores do Corinthians se apóiam na estréia de Tite para sonhar com um bom resultado nesta tarde e com a recuperação no ano. O novo técnico corintiano, com seu sotaque gaúcho e estilo sóbrio de trabalhar, chegou ao Parque São Jorge na quinta-feira usando discurso pé-no-chão, apostando na cautela para começar a tirar o time do fundo do poço. Como o ataque não vem funcionando preferiu dar prioridade à defesa. "Vamos ser resguardados, mas sempre com coragem de atacar", afirmou. Em 2004, já foram 34 gols sofridos contra apenas 22 marcados. Em 22 jogos oficiais, o Corinthians só venceu 7 vezes e tem o pífio aproveitamento de 39% dos pontos disputados. Está claro que há necessidade de mudanças e Tite vai fazê-las em seu primeiro jogo. Utilizará o esquema 3-5-2. Se conseguir resolver os problemas da equipe, o treinador, de 43 anos, dará um salto importante na carreira. O convite do Corinthians, por sinal, lhe dá a primeira chance de trabalhar num chamado grande do eixo Rio-São Paulo. Chance que seu adversário desta tarde, Cuca, vem aproveitando muito bem. O paranaense com jeito de gaúcho, de 40 anos, caiu nas graças dos são-paulinos. Além de estar conseguindo dar padrão de jogo ao time do Morumbi, apesar das limitações do elenco, soube unir o grupo e mobilizar os atletas em busca das vitórias. Já foram 20 em 27 partidas oficiais ? com apenas 4 derrotas ?, que garantem o bom aproveitamento de 78% na temporada. O time está na semifinal da Libertadores e ocupa as primeiras posições do Brasileiro. "Nosso forte é o coletivo", resumiu. "Destacam-se o Luís Fabiano e o Rogério, mas o Grafite está lutando como um leão, o Cicinho corre durante os 90 minutos, os volantes fazem bom trabalho na marcação, o Fabão e o Rodrigo limpam tudo lá atrás..." Cuca reconhece que a responsabilidade maior, neste domingo, é do São Paulo, mas prefere não falar em favoritismo. "Não vai ser fácil, é clássico e os jogadores do Corinthians vão se motivar com a estréia do Tite." Luís Fabiano, que está na seleção, deverá ser substituído por Diego Tardelli e Gabriel entrará no meio-de-campo.