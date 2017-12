Crise? Cristiano Ronaldo compra hotel por R$ 619 milhões

O atacante do Real Madrid Cristiano Ronaldo adquiriu um hotel na zona mais exclusiva de Monte Carlo (Mónaco), por um preço de 140 milhões de euros, (R$ 619 milhões) que se soma às outras propriedades imobiliárias adquiridas pelo português nos últimos meses.

A operação imobiliária monegasca foi finalizada na última semana, segundo informou a sociedade inglesa "Proto Group" mediante um comunicado remitido esta terça-feira à agência de notícias EFE.

Na aquisição, segundo dito comunicado, colaborou a própria "Proto Group", propriedade do italiano Alessandro Proto e do americano Donald Trump.

Cristiano Ronaldo, em agosto de 2015, já adquiriu a Alessandro Proto uma cobertura no centro de Nova Iorque, na denominada Torre Trump, por um custo de perto de 16 milhões de euros.

Ambas aquisições somam-se à atividade imobiliária iniciada por Cristiano Ronaldo com o grupo hoteleiro português Pestana, propriedade de Dionísio Pestana, e com quem assinou em meados de dezembro de 2015 um acordo para ser parceiro e imagem de marca do mesmo.

O projeto com o Grupo Pestana contemplava um investimento de 70 milhões de euros, com a abertura de quatro estabelecimentos, localizados no Funchal (Madeira), Lisboa, Madrid e Nova Iorque.