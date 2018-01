Crise da seleção pode fortalecer CPI O presidente e o relator da CPI do Futebol, senadores Álvaro Dias (PSDB-PR) e Geraldo Althoff (PFL-SC), acreditam que o vexame da seleção brasileira na Copa América vai valorizar os trabalhos da comissão. Dias lembrou que torcedores e até mesmo jogadores têm atribuído o péssimo desempenho em campo à deficiências da estrutura do futebol brasileiro. Segundo ele, "a queda até o fundo do poço", mostra que o esporte, "como tudo na vida", tem de ser conduzido dentro de regras transparentes e não por conchavos adotados por uma minoria ligada ao futebol. "O que estamos vendo é conseqüência do desequilíbrio e da anarquia", disse. Para o senador Geraldo Althoff, a torcida entendeu que não adianta tentar preparar uma equipe, sem mexer numa estrutura movida pela sonegação, evasão de divisão e por suspeitas de lavagem de dinheiro. Althoff acredita que a conduta de ter o lucro como meta, em vez do desempenho dos atletas, termina contagiando as partidas. "Os jogadores não desaprenderam a jogar futebol, Felipão não deixou de ser um ótimo técnico", argumentou. "Mas a desorganização é tanta, que somente a abertura da caixa preta do futebol vai ajudar a seleção a se recuperar". Os trabalhos da CPI recomeçam agora em agosto. Foram convocados a depor os presidentes do Vasco da Gama, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ), do Flamengo, Edmundo dos Santos Silva, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. Como é parlamentar, Eurico pode decidir o local onde será ouvido pela comissão, nas duas datas que foram colocadas à sua disposição: nos dias 7 ou 9 de agosto. Os depoimentos de Edmundo e de Teixeira estão marcados, respectivamente, para os dias 14 e 30 do mês que vem. Eurico ocupou, indiretamente, todo o período de recesso da CPI. Os técnicos da comissão se ocuparam em examinar os documentos fiscais do Vasco, apreendidos pela Polícia Federal no início do mês. Os registros do clube confirmaram a existência de "laranjas" que agiriam em lugar de Eurico, de caixa dois e de um esquema de evasão de dinheiro. Sobre a iniciativa de estudantes que querem a saída de Ricardo Teixeira da CBF, Althoff comentou que "a voz do povo é a voz de Deus". "Eu também estou triste com a seleção, como todo brasileiro", disse. Segundo ele, os dirigentes deveriam analisar o "caos" a que levaram o futebol, por força de um calendário que não abre espaço para os jogadores treinarem e a procedimentos que dificultam a situação financeira dos clubes. No entender de Álvaro Dias, a situação do futebol brasileiro era previsível, diante do "conformismo" que levou os dirigentes a compactuarem com fraudes. Ele explicou que, quando fala em "conformismo" está se referindo à "marginalidade", estimulada pela impunidade dos dirigentes.