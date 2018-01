Crise emperra parceria no Fluminense O presidente do Fluminense, David Fischel, informou que está negociando uma nova parceria para o clube. Segundo o dirigente, as negociações estão acontecendo com vários grupos. "Tudo poderia já estar resolvido. O grande problema foi esta crise política que vivemos no futebol", explicou. Segundo Fischel, os investidores estavam com "medo" de concretizar uma parceria com clubes brasileiros. A parceria pode viabilizar a contratação do atacante Edmundo, cujo passe pertence ao Vasco. O meia Roger, que está de volta ao clube, se apresenta na segunda-feira. O atacante Marco Brito, um dos destaques do Fluminense na Copa João Havelange, deve ser negociado com o Yokohama Marinos, do Japão. O jogador ficaria no clube japonês até dezembro.