Crise faz Fla investir em escolinhas A dívida que ultrapassa R$ 100 milhões, o fim da parceria com a International Sports License (ISL) e a necessidade de permanecer entre os grandes clubes do Brasil obrigaram o Flamengo a apelar para uma velha fórmula para manter o nível de seu elenco: investir em suas divisões de base para revelar futuros craques. Para viabilizar a formação de novos craques, um dos recursos encontrados pelo clube foi o de incentivar o projeto "Escolinha Fla", que está sendo implantado por todo o território brasileiro. Desde julho de 2000, a Time Marketing Esportivo (TME) licenciou a marca rubro-negra e, em parceria com o Flamengo, já criou 32 escolinhas. Um dos sócios da TME, Jósé Martins, disse que o objetivo principal do projeto é o de fortalecer a marca do clube, mas também afirmou que esse é um dos caminhos para quem deseja atuar pelo Rubro-Negro. A cada semestre, uma equipe de profissionais do Flamengo percorrerá as escolinhas realizando testes com os alunos. Os aprovados, nesta primeira fase, irão para à sede do clube, no Rio, onde ficarão treinando por 15 dias. Depois dos testes, os escolhidos serão convidados a integrarem as divisões de base rubro-negras. Para promover a identificação dos alunos ao Flamengo, foram criadas várias promoções. Quem estiver matriculado pode participar de excursões à sede do clube, ao Maracanã, ao Cristo Redentor, além de poder entrar em campo como mascote da equipe. Atualmente, o projeto conta com cerca de 3 mil alunos, de 4 a 16 anos, que pagam uma mensalidade entre R$ 30 e R$ 70, dependendo do local, para concretizarem o sonho de ser um craque no futebol. O estado de São Paulo já conta com duas escolinhas do Flamengo em funcionamento, nas cidades de Franca e São Bernardo do Campo e, uma terceira, no bairro da Liberdade, será inaugurada até o final de maio. Somente os estados do Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins ainda não possuem uma escolinha do Flamengo. Quem desejar obter mais informações pode acessar à página na internet - www.escolinhafla.com.br - ou ligar para o número (0xx21) 220-0449.