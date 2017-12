Crise financeira abala clubes italianos Uma auditoria constatou que cerca de 60 clubes italianos das três primeiras divisões do país estão endividados. Uma das provas disso é que nesta sexta-feira a Lazio fechou a venda do meia argentino Verón ao Manchester United, por US$ 35 milhões. A Fiorentina, que anunciou pedido de concordata na quarta-feira, negado posteriormente pela diretoria do clube, começou a vender passes de jogadores para saldar dívida em torno de US$ 80 milhões. O clube de Florença negociou o goleiro Toldo e do meia português Rui Costa com o Parma. Buffon, reserva de Toldo na seleção italiana, deixa o Parma e está próximo da Juventus.