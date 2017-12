Crise financeira adia viagem do Boca Juniors O Boca Juniors resolveu adiar para terça-feira a viagem para São Paulo, onde irá enfrentar o Palmeiras, na quarta-feira, pelas semifinais da Copa Libertadores da América. A delegação do clube argentino devia deixar Buenos Aires hoje, mas uma reivindicação dos jogadores, que exigem o pagamento de prêmios atrasados, acabou alterando a programação do time. Os jogadores do Boca se reuniram com os dirigentes do clube na manhã desta segunda-feira e cobraram o pagamento de alguns prêmios que estão atrasados. As bonificações são relativas aos jogos do Campeonato Argentino, encerrado domingo, e aos da própria Libertadores. "Há um grande mal-estar no elenco", revelou o volante colombiano Mauricio Serna, um dos líderes do grupo. O impasse ainda não foi resolvido, mas o embarque da delegação ficou marcado para a manhã de terça-feira. Na quarta-feira, o Boca enfrenta o Palmeiras no Palestra Itália. Na primeira partida das semifinais, semana passada, em Buenos Aires, os dois times empataram em 2 a 2.