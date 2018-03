Crise gástrica afasta Muñoz do Palmeiras O atacante Muñoz deu um susto na comissão técnica do Palmeiras. Na noite de quarta-feira o jogador foi internado às pressas no Hospital Santa Catarina com fortes dores abdominais. Os médicos constataram que o centroavante está sofrendo de gastroenterite, uma inflamação no sistema digestivo. A situação do colombiano é delicada e ele não poderá atuar na partida contra o Anapolina, sábado, em Goiás. Muñoz vai passar nesta sexta-feira por exames que irão detectar as causas, o local exato, e a extensão do problema no sistema digestivo. Segundo a assessoria de imprensa do jogador, só após a divulgação dos resultados será possível determinar quanto tempo o atacante ficará internado e a qual tratamento será submetido. No entanto, é praticamente certo que o jogador ficará hospitalizado até sábado. Com a notícia, o técnico Jair Picerni teve de mudar sua programação e escalar Thiago Gentil como titular no coletivo. O jogador lamentou o problema médico do colega mas, ao mesmo tempo, mostrou disposição de ficar no time principal. "Acho que nas últimas três partidas nas quais atuei pesou o fato de não ter marcado gols, mas acho que contribuí taticamente para o time e pretendo continuar fazendo isso. Se tiver um companheiro em melhor posição, vou passar a bola para ele." Para Vágner, que será o outro atacante titular, não há muita diferença entre atuar com Thiago ou Muñoz pois já treinou e jogou com ambos em outras partidas da Série B do Brasileiro. Sobre a vinda de novos reforços, o diretor de futebol Fernando Gonçalves diz que Rodrigo Fabri ainda pode vir para o Palmeiras, basta aceitar receber o que o clube está disposto a pagar.