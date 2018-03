Crise gigante ameaça futuro do Vasco A perda do título estadual e a eliminação da Taça Libertadores da América devem marcar o início de uma reformulação no futebol do Vasco. Sem dinheiro e mergulhado em dívidas, o presidente vascaíno Eurico Miranda tenta firmar uma nova parceria para salvar o clube. O técnico Joel Santana ainda não sabe se permanece na equipe. Outra preocupação é quanto à compra do passe do meia Juninho Paulista, emprestado ao Vasco pelo Atlético de Madrid, que custa aproximadamente US$ 12 milhões. "No futebol é assim mesmo, em questão de momentos você passa de mocinho a bandido", disse Joel após a eliminação do clube da Taça Libertadores. Depois de ficar 20 jogos invicto, o Vasco sofreu três derrotas consecutivas que tiraram sua possibilidade de conquistar algum título neste primeiro semestre. A saída para o Vasco está na reformulação do contrato de parceria com o Bank of America. Segundo o advogado da Vasco da Gama Licenciamentos (VGL), Marcelo Ferro, o clube iniciou as negociações com o banco e os outros parceiros: a empresa mexicana Nova Media e a seguradora americana AIG. Ferro desmentiu a informação de que a VGL, que detém os direitos de comercialização da marca do clube, teria sido extinta. "Ela ainda não tem data para acabar. Estamos vendo como será a nova parceria e a tendência é a de que todos sejam sócios do Vasco em uma empresa a ser criada", explicou. Segundo Ferro, nesta nova sociedade, os parceiros dariam uma verba anual ao Vasco, que descontaria um percentual para pagar a dívida de cerca de R$ 74 milhões investidos e cobrados pelo banco. A derrocada vascaína começou com a derrota para o arquiinimigo Flamengo na final do Campeonato Carioca. A goleada imposta pelo Boca Juniors, por 3 a 0, na quarta-feira, eliminando o Vasco da Libertadores, deixou todos no elenco ainda mais abatidos e, por causa da crise financeira, já há rumores sobre a possibilidade de negociação do passe do atacante Romário.