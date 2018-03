Crise interna ainda abala o Botafogo A atitude da diretoria do Botafogo de dispensar oito jogadores está causando cada vez mais críticas e constrangimento no elenco. Nesta quinta-feira, novas reclamações rondaram o clube carioca. De forma contida, o técnico Dé disse que vai ter dificuldades para escalar o time nas próximas partidas. Com "a língua solta", o atacante Donizete afirmou que os dirigentes erraram ao trocar Sebastião Lazaroni por Dé em um momento de instabilidade. Diante desse cenário de guerra - Donizete já tinha feito críticas à dispensa dos companheiros -, a diretoria do Botafogo vai ter dificuldades para reanimar a equipe para o Campeonato Brasileiro. Além disso, terá de reestruturar o elenco, que ficou muito reduzido. Para as duas partidas que restam no Carioca, Dé vai utilizar os jogadores que ficaram e alguns ex-juniores.