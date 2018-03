Crise motivou Fluminense, diz Roni O atacante Roni aproveitou a oportunidade de ter feito o gol da classificação do Fluminense na Copa dos Campeões, com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo em Belém, para reclamar do tratamento dado ao time. "A imprensa apostou muito na vitória do Corinthians achando que por causa da nossa paralisação na sexta-feira (o time fez greve para protestar contra o atraso no pagamento dos salários) iríamos entrar em campo desmotivados." O jogador acredita que foi justamente neste momento crítico que o time encontrou a motivação para se unir e esquecer a falta de pagamento de salários. "Foi na reunião de quinta-feira que o grupo se fechou e entrou muito mais concentrado e mais motivado." O também atacante Magno Alves concordou. "Quando a gente entra em campo esquece dos problemas lá fora. Mas agora estamos felizes porque fizemos por onde e, inclusive, ajudamos o clube a ganhar o dinheiro que vem dos prêmios desta fase." O técnico Robertinho ressaltou a determinação que o time teve para cumprir o que havia sido treinado durante a semana.