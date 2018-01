Crise na Ponte ameaça atacantes A derrota por 2 a 0 no dérbi com o Guarani deve provocar uma crise na Ponte Preta, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos. O atacante Sérgio Alves, inconformado com suas seguidas substituições, promete deixar o clube, enquanto o outro atacante, Fabrício Carvalho, está na mira da Torcida Jovem, maior facção das organizadas do clube, que não aceitam mais sua presença no Moisés Lucarelli. Sérgio Alves foi substituído no intervalo do jogo com o Guarani, no último sábado. Inconformado, tomou banho e deixou o estádio de táxi, nem vendo o segundo tempo. Na realidade, a sua presença em campo estava ameaçada, devido à irregularidade nos últimos jogos, apesar dele ser o artilheiro da Ponte no Brasileiro, com seis gols. Com relação a Fabrício Carvalho, a torcida cobra dele mais participação em campo. Membros da Torcida Jovem alertaram alguns diretores de que vão boicotar os jogos caso o atacante seja escalado novamente. A diretoria não aceita a pressão da torcida, mas pretende reunir os jogadores no começo da semana para tentar a reaçã