Crise no Barcelona afeta desempenho de Ronaldinho Gaúcho

O brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que vive o pior momento de sua relação com o Barcelona desde que chegou ao clube, em meados de 2003, está se refletindo em campo: ele é apenas o 11.º jogador do elenco em minutos de jogo na atual temporada do Espanhol, com 653 em nove partidas. No clássico de sábado, 1, com o Espanhol, Ronaldinho amargou a segunda partida consecutiva no banco da equipe - a primeira pelo Espanhol, já que não começou também contra o Lyon, pela Liga - e só entrou aos 16 minutos do segundo tempo do jogo, que acabou empatado em 1 a 1. Antes, foram 137 jogos como titular em cinco temporadas. Nas 14 primeiras rodadas do Espanhol, ele perdeu cinco jogos: não enfrentou Sevilla, Zaragoza e Levante por uma lesão muscular, enquanto desfalcou o time diante de Villarreal e Recreativo pelo cansaço de sua participação com a seleção brasileira. O jogador nunca tinha perdido tantas partidas na primeira parte da temporada. Na última, em que terminou como quarto jogador com mais minutos em campo, já tinha 955 a esta altura, em 12 partidas (nove completos e três substituídos). Por outro lado, na temporada 2005/2006 ele já acumulava 1.152 minutos disputados a esta altura (com 29 jogos disputados em todo o Espanhol). Na 2004-05, em sua campanha com mais participação, foram 1.046 minutos até a 14ª rodada. O brasileiro fechou com 35 compromissos e 3.070 minutos. Na temporada 2003-04, a primeira como jogador do Barça, apenas uma lesão sofrida na partida com o Bétis fez com que ele não disputasse todas as partidas daquele Espanhol. Foram quatro ausências (da 12.ª a 16.ª rodada), mas ele acumulou 879 minutos. Agora, apenas os lesionados e afastados por decisão da comissão técnica não jogaram mais que Ronaldinho.