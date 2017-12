Crise no Guarani alerta o Palmeiras O Guarani é o penúltimo colocado no Brasileirão e teve nove jogadores demitidos na segunda-feira, sendo um deles o folclórico atacante Viola, artilheiro do time no campeonato com 10 gols. Isso poderia ser uma ótima notícia para o Palmeiras. Mas os jogadores do Verdão garantem que não. E prometem seriedade para a partida de sábado, no Parque Antártica (18h10). "Não é porque eles tiveram nove jogadores demitidos que vamos ter moleza. Tenho certeza que será o contrário: que os novos jogadores virão ainda mais motivados para garantir um lugar no time", diz o goleiro Sérgio, que lembra: "No primeiro turno, fomos a Campinas logo depois que eles demitiram o técnico (haviam trocado Zetti por Lori Sandri). E perdemos por 1 a 0". Com a limpeza no elenco, o Guarani passou a ser uma incógnita. Questionado se poderia citar pelo menos cinco jogadores do rival que serão titulares no sábado, o volante Corrêa hesitou. E não conseguiu responder. "Tem o Harison, tem aquele goleiro que já está lá há muito tempo... como é o nome dele? Isso! Jean! Tem também aquele lateral que é muito bom, o... como é mesmo? Patrick!" Para a vergonha não ser maior, Corrêa tentou se justificar: "A grande maioria dos jogadores conhecidos foi demitida, como o Viola, o Aílton e o Carlinhos". Os palmeirenses admitem que, na reta final do Brasileirão e com chances reais de conquistar o título (a diferença para o líder Atlético Paranaense é de apenas quatro pontos), o mais difícil agora é conter a empolgação. Principalmente porque o time vem de seis vitórias consecutivas e tem, na teoria, uma tabela mais fácil pela frente. "Dizem muito que o caminho do Palmeiras é o mais fácil. Mas não podemos deixar que isso suba à cabeça. Temos que manter os pés no chão e continuar comendo pelas beiradas", diz o goleiro Sérgio. "Na teoria, temos um pouco mais de favoritismo. Mas precisamos provar isso na prática", emenda. Exemplo - Para que seus colegas não subestimem o Guarani, Sérgio tem usado como exemplo o jogo contra o Paraná, (7 de outubro, no Parque Antártica). "Diziam que o Paraná já estava rebaixado e que a gente ganharia fácil. Mas acabamos tropeçando e só empatamos (1 a 1)". Sérgio lembra ainda o que aconteceu no Paulistão e na Copa do Brasil deste ano. Nos dois torneios, o Palmeiras foi desclassificado por times menores: Paulista e Santo André, respectivamente. O volante Corrêa garante, porém, que o time não voltará a calçar o ?salto alto?. "Já estamos calejados. Não podemos nos iludir, até porque não conquistamos nada ainda".