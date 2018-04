Crise política faz federação egípcia parar futebol

Seguidos protestos no país africano pedem a saída do presidente Hosni Mubarak, há 30 anos governando o Egito. Com o exército nas ruas, crescem as tensões na capital Cairo e em diversas das principais cidades egípcias.

Na semana passada, a Federação Egípcia de Futebol já havia cancelado a 16.ª rodada do campeonato local por conta dos protestos nas ruas do país. Na segunda-feira, os Estados Unidos, aliados históricos do Egito, cancelaram um amistoso que havia sido marcado para a próxima quarta-feira.