Crise política não atrapalha o Santos Líder no Campeonato Paulista, o Santos parte agora para a conquista da vaga para a final do Torneio Rio-São Paulo. Para isso, precisa vencer o Botafogo quarta-feira, na Vila Belmiro. Enquanto as coisas vão bem dentro de campo, a crise política do clube, aberta com a suspensão dos direitos de associado do ex-presidente Samir Abdul-Hak e do ex-vice-presidente José Paulo Fernandes, deverá se aprofundar ainda mais nesta semana. Pelé, maior ídolo do Santos e homem forte da gestão Abdul-Hak, tem retorno ao País programado para esta segunda-feira e não deve se calar sobre essa suspensão dos antigos dirigentes. Afinal, as denúncias apuradas na auditoria realizada nas contas do clube apontam irregularidades que podem afetar sua imagem. A sorte da torcida santista é que a crise política não está afetando o time. Na Vila Belmiro, todos estão empolgados depois da goleada sobre a Portuguesa por 4 a 0, sábado, pelo Paulistão. "O time está muito bem, fazendo grandes partidas, mas precisamos manter o equilíbrio e conter a euforia, pois ainda não ganhamos nada", avisa o atacante Dodô, que passou a ser o 8º artilheiro do clube depois da ?Era Pelé?. Com os dois gols que marcou no clássico, ele chegou aos 53 e ultrapassou Viola. Para o jogo com o Botafogo, o técnico Geninho poderá contar com o retorno do atacante Rodrigão, que cumpriu suspensão no Campeonato Paulista. Ele deve entrar no lugar de Deivid. A única dúvida do treinador do Santos é no meio-de-campo, já que Renato deixou o jogo de sábado com dores no tornozelo e será melhor examinado nesta segunda-feira. "No momento da contusão, pareceu que era mais grave, mas estou bem melhor", revelou o jogador, confiante na possibilidade de poder jogar. Apesar do Santos precisar da vitória para ficar com a vaga na decisão do Rio-São Paulo, Geninho já avisou que irá manter o esquema com três zagueiros. "O sistema tem mostrado eficiência: o time não tem tomado gols e tem sido bastante ofensivo", justificou o treinador. Dodô aprova a tática santista e entende que a equipe está no caminho certo. ?Se repetirmos o clássico contra a Portuguesa, nossa melhor partida na temporada, temos tudo para vencer e ficar com a vaga?, acredita o atacante. Local - Apesar da tentativa do Botafogo de tirar o jogo decisivo do Rio-São Paulo da Vila Belmiro, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garantiu a realização da partida de quarta-feira no estádio do clube. ?O Santos vai fazer valer seu direito de mandar o jogo em casa, conforme prevê o regulamento do campeonato para a fase semifinal?, afirmou o dirigente, atento ao retrospecto do time em casa neste ano - venceu os cincos jogos disputados e ainda não sofreu gol.