Crise poupará São Paulo e Palmeiras O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, está convencido de que o futebol brasileiro ainda enfrentará longo período de dificuldades financeiras. E elege os únicos clubes que poderão manter a dignidade: o próprio São Paulo e Palmeiras. Uma das causas da crise, para o dirigente, é o salário do atleta profissional. "Há um grande desequilíbrio entre o que o jogador recebe e o que ele dá em troca. Esse é um problema que já afeta o futebol também na Europa", diz. Leia mais no Jornal da Tarde