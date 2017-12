Crise: Rebelo apresenta propostas O deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB/SP) estará nesta segunda-feira em Campinas debatendo assuntos relacionados ao futebol paulista. Com a experiência de quem presidiu a CPI CBF/Nike na Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo falará com dirigentes, políticos e jornalistas das propostas que têm apresentado para o dinamismo e modernização do futebol brasileiro. "O futebol nacional carece de uma profunda reestruturação e principalmente de uma nova legislação para coibir abusos praticados por seus dirigentes", comenta o deputado, preocupado com a crise econômica que vive a maior parte dos clubes do interior. "O futebol do interior paulista é muito forte e poderoso para estar na situação atual. Já fui procurado por dirigentes de times como o XV de Piracicaba, que não pode passar pelas dificuldades que tem passado. Alguma coisa está errada na organização", ressalta o deputado. No final do dia, Aldo Rebelo aproveitará sua passagem por Campinas para lançar o livro "CBF/Nike", escrito em conjunto com o deputado Silvio Torres (PSDB/SDP). O livro, que relata detalhes das investigações da CPI da Câmara, será lançado às 19h30 na sede da APESEC (Associação do Presidentes de Entidades Sociais e Esportivas de Campinas), na Rua Babaçu, 261, no Jardim das Palmeiras.