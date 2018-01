Crise ronda parceiro europeu da Lusa Representantes da diretoria da Portuguesa viajam na próxima semana para Coimbra, onde tentarão fechar o contrato de parceria com a Acadêmica, clube da Primeira Divisão do Campeonato Português que pode ajudar o time paulista a sair do buraco. De acordo com a proposta européia, que vinha sendo mantida em sigilo pelos dirigentes, e foi antecipada pela Agência Estado no início da semana, a Lusa cederia parte de seus jogadores ao Acadêmica de Coimbra, que se comprometeria a comprá-los ou a negociá-los no exterior. Alguns problemas, no entanto, devem dificultar a negociação. O Acadêmica, clube de médio porte da cidade de Coimbra, passa por dificuldades financeiras e terá eleição no dia 27. O clube está, no momento, sem presidente, já que o titular pediu demissão no dia 11 de dezembro. João Moreno, administrador interino e maior interessado na parceria com os brasileiros, é o favorito para ganhar a disputa. Caso não vença, naufraga junto com ele o acordo com a Lusa. Segundo o vice-presidente de Comunicações da Lusa, Nelson de Paula, o acordo só traz vantagens à Portuguesa. Nem mesmo a possibilidade de perder todos os futuros talentos que vierem a surgir no Canindé preocupa o dirigente. "A gente tem de ser realista. No momento, o grande problema do clube é a dívida que ele tem (de, no mínimo, R$ 30 milhões). Primeiro, então, a gente tem de sanear as contas e só depois pensar em ter um grande time", afirmou. (Colaborou Fábio Hecico)