Cristian está liberado para jogar pelo Flamengo

O técnico Joel Santana poderá contar com Cristian para o confronto com o Atlético-PR, dia 25, no Maracanã. Como o volante chegou ao clube via uma troca com o clube paranaense, pelo também volante Claiton, o Flamengo precisaria depositar a quantia de R$ 500 mil para tê-lo em definitivo e poder escalá-lo. Mas os dirigentes dos clubes entraram em um acordo e o jogador foi liberado. Cristian não atuou na partida entre as equipes no primeiro turno, por conta do negócio. Assim, a única decisão que o treinador rubro-negro precisará tomar, em relação ao time que vem jogando regularmente, será quem substituirá Toró. Joel, que resgatou o Flamengo da zona de rebaixamento para a terceira posição no Campeonato Brasileiro, confirmou, nesta ter recebido proposta do clube japonês Vegalta Sendai, o mesmo pelo qual deixou o clube da Gávea no ano passado. O presidente Márcio Braga havia decretado a permanência de Joel no comando do time no ano que vem, mas o próprio treinador disse que ainda não assinou a renovação. "A diretoria me procurou, mas não é o momento de falar sobre isso", comentou o técnico, deixando a conversa para o fim do Brasileiro. O Flamengo comemorou 112 anos de fundação ontem, com desfiles dos barcos de remo do clube na Lagoa Rodrigo de Freitas e um jogo festivo com artistas rubro-negros, como Marcos Palmeira, Thiago Lacerda, Kadu Moliterno, Heitor Martinez, Iran Malfitano, Gabriel o Pensador, Nicola Siri e Márcio Kieling.