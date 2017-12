Cristian: momento decisivo no Palmeiras Cristian sabe que os últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro serão decisivos para sua permanência no Palmeiras na próxima temporada. Por isso, montou uma estratégia para se auto-avaliar: depois de cada partida, o meia assiste aos teipes para conferir os defeitos apresentados. ?Vi o jogo contra o Atlético Mineiro. Percebi que não tive a movimentação adequada. Talvez pela falta de ritmo por ter atuado pouco?, admitiu. Gaúcho de 26 anos, Cristian ainda não atuou um jogo inteiro sob a orientação do técnico Leão. ?Quando você chega em um clube grande precisa de um tempo para adaptação. Você só consegue isso se tiver uma seqüência de jogos. Eu ainda não tive?, disse o jogador, que veio do Paraná e teve sua estréia no Palmeiras em 23 de janeiro, diante do Santo André, pelo Campeonato Paulista. O bom desempenho do Palmeiras sob o comando de Leão impedia que Cristian tivesse uma chance. ?Time que está ganhando não se mexe. Por isso, precisei aguardar uma oportunidade, mas admito que cheguei a temer minha permanência aqui?, afirmou o meia. ?Mas o Leão sempre me deu moral nos treinos e não deixou que eu perdesse a motivação.?