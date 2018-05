Em busca de espaço no Corinthians, Cristian revela cobrança do filho

O ano de 2016 não foi dos melhores para o volante Cristian e a cobrança foi grande até em casa. Seu filho, Cristian Junior, de apenas oito anos, o criticou pelas ausências e más atuações com a camisa do Corinthians.

"Ele fala muito, porque ele joga também e às vezes tem jogos em que ele fala que não fui bem. Ele perguntava porque eu não estava correndo, se eu não estava me dedicando. Quando me machuquei, ele ficava perguntando também. Depois ele foi vendo que as coisas não eram do jeito que ele pensava", explicou o jogador.

Após passar boa parte da temporada sem ter tantas oportunidades, o volante passou a ganhar mais oportunidades nas últimas partidas e espera ser melhor aproveitado no ano que vem. Apesar do ano sem ter muito o que comemorar, ele nega que tenha se arrependido de ter deixado o Fenerbahce, onde atuou por cinco anos, para retornar ao time alvinegro.

"Nunca me arrependi de voltar ao Corinthians. Meu contrato não diz que tenho de ser titular, então tenho que ter essa cabeça, porque aqui tem 35 jogadores querendo atuar. Eu achava que poderia ajudar de outra forma e ficava chateado comigo mesmo. Independente de jogar ou não, tenho que vir trabalhar", disse o jogador. Apesar dos discurso otimista, Cristian ainda figura na lista de jogadores que podem deixar o clube no final da temporada.