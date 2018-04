Cristian Rodríguez chega ao Grêmio e nega status de estrela

O uruguaio Cristian "Cebolla" Rodríguez chegou a Porto Alegre como grande esperança para encerrar o início turbulento de temporada no Grêmio. Recebido como grande estrela pelos torcedores na última terça, o meia foi apresentado oficialmente nesta quarta, agradeceu a festa dos gremistas, mas rechaçou o status de estrela.

"Sinceramente, não me vejo assim. Não sou um fenômeno. Sou apenas um jogador a mais no elenco. Vou respeitar o Grêmio e fazer o que o professor pede para ajudar, como fiz em todas as equipes que joguei", declarou. "Mas fiquei muito feliz, não esperava esta recepção. Os torcedores foram simpáticos, acordaram cedo para me receber, foi um ótimo começo e agradeço a eles."

Cristian Rodríguez tem os direitos vinculados ao Atlético de Madrid e estava emprestado ao Parma. Como o clube italiano passa por crise financeira gravíssima, aceitou repassá-lo ao Grêmio. O contrato com o time gaúcho, no entanto, tem duração de apenas quatro meses. Isto não incomoda o uruguaio, que prometeu fazer de tudo para agradar a torcida neste curto período.

"Desejo me adaptar logo ao clube e ao futebol brasileiro. Não conheço o futebol brasileiro, mas quero que chegue logo o final de semana para conhecer. Vou dedicar o meu máximo neste quatro meses", disse o atleta, que desconversou sobre uma possível permanência após o término do empréstimo. "Meu contrato é até julho. Tenho mais um ano no Atlético de Madrid e não depende de mim."

Como vinha trabalhando normalmente no Parma, a expectativa é de que Cristian Rodríguez estreie com a camisa do Grêmio já no sábado, diante do Cruzeiro-RS, na Arena. E por mais que o uruguaio faça questão de se distanciar do status de salvador, ele é tido por diretoria e torcida como maior esperança de dias melhores para o clube gaúcho.

"É um jogador que vem completar o plantel e leva consigo o emblema, os valores e as característica do nosso Clube. Um atleta comprometido, que sempre busca a vitória. O Grêmio se sente honrado em fazer essa aquisição", exaltou o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan.