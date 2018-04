Cristian Rodríguez tem lesão e para por 10 dias no Grêmio

O Grêmio já sabia que perderia Cristian Rodríguez enquanto o jogador servisse à seleção uruguaia, mas agora não vai poder contar com o atleta também no próximo compromisso da equipe: domingo, contra o Lajeadense. Por outro lado, o meia vai voltar deverá voltar ao time antes do previsto.

Isso porque o uruguaio sentiu uma lesão muscular de grau 1 na perna direita diante do Cruzeiro, sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Como vai precisar de 10 dias para voltar a jogar, foi cortado da seleção uruguaia, que joga dia 27 diante do Marrocos, em data Fifa. Se tudo correr bem, Cristian Rodríguez volta contra o Novo Hamburgo (25) e também enfrenta o São Paulo-RS (29). Outro uruguaio, Braian Rodríguez também tem uma lesão de grau 1, mas na clavícula esquerda. O departamento médico do Grêmio, entretanto, vai acompanhar diariamente a evolução do quadro clínico e o atacante pode seguir no time diante do Lajeadense.