Cristian tem sua chance no Palmeiras A partida contra o Tacuary, nesta quarta-feira, no Parque Antártica, pela Copa libertadores, pode ser a grande chance do meia Cristian. Nesta segunda-feira o técnico Estevam Soares antecipou pela manhã que o jovem jogador começaria jogando como titular. No treino à tarde, Cristian foi o armador no treino tático realizado no gramado do Parque Antártica. "Eu não sei se vou ser escalado, mas se isso acontecer, vai ser a grande chance para conseguir um lugar entre os 11 titulares. Esse é o meu objetivo e estou trabalhando para conseguir isso", disse o jogador. Cristian deve jogar no lugar do meia Diego Souza, muito criticado pela torcida por suas últimas atuações. Além disso, o técnico Estevam Soares espera uma partida retrancada e Cristian é muito habilidoso. "Sei jogar em espaço curto. Eu também espero que o Tacuary arme uma retranca contra nós e temos de estar preparados para isso também", disse o jogador. O fato de mudar meio time (serão provavelmente cinco mudanças) não preocupa o jogador. "São muitos jogadores novos e todos querem buscar seu espaço. Tenho certeza de que quem entrar dará conta do recado", afirmou. Cristian está concentrado desde a noite de domingo de carnaval. Mas o jogador não ficou chateado. "Eu gosto do carnaval como todo brasileiro. Mas estamos fazendo isso porque é uma partida importante. O futuro do Palmeiras depende disso. Não podemos nem pensar na hipótese de perder a partida", avisou. Mas, ele reconhece que foi duro treinar em pleno domingo de carnaval. "Nunca tinha feito isso antes na minha carreira. Nesta segunda foi normal treinar. A gente já estava em concentração. Duro mesmo foi domingo", brincou. Cristian é a aposta do técnico Estevam Soares que acredita que o jovem meia pode ser o camisa 10 que a equipe está procurando.