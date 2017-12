'Cristiano é Cristiano', lembra Varane após conquista do Mundial sobre o Grêmio

O zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid, comemorou o quinto título da equipe no ano, marca alcançada neste sábado, depois de derrotar o Grêmio por 1 a 0 e faturar o Mundial de Clubes da Fifa, e fez questão de exaltar Cristiano Ronaldo, autor do gol que decidiu a partida em Abu Dabi.

"Estamos felizes. Não foi fácil. Trabalhamos muito. 2017 foi fantástico e temos que parabenizar a todos. Cinco títulos em um ano é muito difícil", disse o zagueiro, após o jogo contra os brasileiros. "Cristiano é Cristiano. Não dá para duvidar da capacidade dele."

A conquista do Mundial veio em uma cobrança de falta do atacante português, que chutou no canto e viu a bola passar no meio da barreira gremista. Foi o sétimo gol dele em Mundiais de Clubes, maior artilheiro da história do torneio.

O título deste sábado sacramentou o ano impecável do Real Madrid. Além do Mundial, sexto na história do clube e segundo consecutivo, o time de Zinedine Zinade faturou em 2017 o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha, a Supercopa Europeia e a Liga dos Campeões.