Cristiano Ronaldo acha que vai se recuperar até as quartas O atacante português Cristiano Ronaldo disse, nesta segunda-feira, que acredita que vai se recuperar de seu problema na coxa direita e que estará em campo na decisiva partida contra a Inglaterra. "Disseram-me que foi só uma pancada, e espero estar disponível para o jogo das quartas-de-final", disse o atacante do Manchester United, de 21 anos. Ronaldo deixou o campo aos 33 minutos do primeiro tempo da partida em que Portugal venceu a Holanda por 1 a 0, neste domingo - após levar uma forte entrada do zagueiro holandês Boulahrouz -, e deixou o gramado chorando. O jogo foi um dos mais violentos da Copa, com 16 cartões amarelos e quatro vermelhos - dois para cada equipe. Por sua vez, o técnico de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, expressou esperança de que Ronaldo se recupere a tempo para o jogo marcado para o próximo sábado, em Gelsenkirchen. "Conto com 23 jogadores e dois não poderão jogar (Costinha e o brasileiro naturalizado Deco, expulsos), mas Cristiano Ronaldo ainda tem cinco ou seis dias pela frente e esperamos que se recupere", disse Felipão.