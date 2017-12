Cristiano Ronaldo afirma que quer jogar no Real Madrid Em entrevista publicada nesta terça-feira pelo diário esportivo espanhol Marca, o atacante português Cristiano Ronaldo disse que gostaria de deixar o Manchester United para jogar no Real Madrid e que pretende definir seu futuro após o Mundial da Alemanha. O jogador já se definiu pelo apoio a Juan Miguel Villar Mir, candidato à presidência do Real Madrid nas eleições que se realizarão no próximo domingo (2 de julho). Embora não tenha assinado nenhum documento, ele afirmou que estaria aberto a negociações em caso de vitória de Villar Mir. "Disse a meu agente que estou preparado para deixar o Manchester United. E quero sair da melhor maneira possível. Quero jogar no Real Madrid e sonho com isso", declarou o atleta. E explicou sua decisão: "Decidi apoiar o projeto de Villar Mir porque ele é sério e seguiu os procedimentos corretos. Eles me explicaram os planos que têm e o próximo passo será procurar o Manchester United para abrir negociações. Outros candidatos me procuraram para assinar um documento, o que não é legal. Villar Mir me prometeu que vai conversar com meu clube, e tudo o que fizemos até agora foi conversarmos por meio do meu agente". A atitude de Villar Mir de fechar um acordo com Cristiano Ronaldo é similar à adotada por Florentino Pérez, que no ano 2000 afirmou que contrataria o português Luis Figo se os membros do conselho do Real Madrid o elegessem. E ele foi eleito. Cristiano Ronaldo deixou o campo contundido, ainda no primeiro tempo, durante o jogo em que Portugal eliminou a Holanda por 1 a 0, pelas oitavas-de-final da Copa. Ele ainda é dúvida para a partida contra a Inglaterra, marcada para este sábado, em Gelsenkirchen.