Cristiano Ronaldo agradece 'chefe' Ferguson após adeus Ao longo dos quase 27 anos à frente do Manchester United, Alex Ferguson comandou alguns dos principais jogadores do futebol mundial e sua aposentadoria ao fim da temporada, anunciada nesta quarta-feira, parece ter surpreendido todos eles. Nomes como os dos goleiros Van der Sar e Schmeichel, do atacante Solskjaer, entre outros, vieram a público comentar o adeus.