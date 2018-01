Cristiano Ronaldo amplia contrato com Manchester até 2012 O Manchester United anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do atacante português Cristiano Ronaldo até junho de 2012. Assim, o clube inglês acaba com o assédio de equipes como Real Madrid e Barcelona e segura um jogador que já está sendo comparado até a Pelé e Maradona. O vínculo anterior do atleta iria se encerrar em 2010. Cristiano Ronaldo está com 22 anos e tem feito uma temporada fantástica, comandando o Manchester na liderança do Campeonato Inglês e na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O seu novo contrato deve lhe render um salário mensal de quase US$ 1 milhão (cerca R$ 2,12 milhões), mantendo-o no clube que defende desde 2003 - veio do Sporting Lisboa por US$ 23 milhões. Depois da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, surgiram vários rumores de que Cristiano Ronaldo deixaria o Manchester. E recentemente, Real Madrid e Barcelona mostraram interesse em sua contratação. Mas o clube inglês conseguiu segurá-lo. "Estou muito feliz. Queria ficar. Estou muito satisfeito com o clube e quero ganhar vários títulos. Tomara que seja já nesta temporada", afirmou Cristiano Ronaldo, que também é ídolo da seleção portuguesa comandada pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari. "É uma notícia fantástica", comemorou o técnico do Manchester, Alex Ferguson, que encheu o atacante português de elogios. "Cristiano tem 22 anos e está chegando ao nível de melhor jogador do mundo. A partir daí, pessoas como vocês [jornalistas] e os demais técnicos do mundo poderão dizer se ele é tão bom como Maradona e Pelé", afirmou Alex Ferguson, confiante de que o português poderá se juntar aos dois maiores nomes da história do futebol. Em campo Contando com Cristiano Ronaldo, o Manchester joga fora de casa neste sábado, pela semifinal da Copa da Inglaterra. O time enfrentará o Watford em confronto único, em busca da vaga na final. A outra semifinal da Copa da Inglaterra será no domingo, entre Blackburn e Chelsea. A final do torneio será no dia 19 de maio, no novo estádio de Wembley, em Londres.