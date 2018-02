Cristiano Ronaldo brilha em vitória do Manchester United

Com dois gols do atacante Cristiano Ronaldo, o Manchester United bateu o Everton por 2 a 1, neste domingo, em partida válida pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, a equipe comandada pelo treinador Alex Ferguson segue a apenas um ponto de diferença do líder Arsenal, que também venceu na rodada, por 2 a 1 o Tottenham, no sábado. Já o Everton permanece com 30 pontos. O português Cristiano Ronaldo abriu o placar com um golaço aos 22 minutos de jogo. Ele veio da direita, perto da grande área, cortou o zagueiro do time de Liverpool e acertou um belo chute no canto direito do goleiro adversário. Mas o Manchester não teve nem tempo de comemorar a abertura do placar, pois cinco minutos depois, Cahill subiu mais que a zaga dos 'Diabos Vermelhos' e acertou uma boa cabeçada. O gol da vitória do vice-líder da Premier League vou só no último minuto da partida, quando Cristiano Ronaldo mais uma vez colocou o Manchester na frente em uma cobrança de pênalti.