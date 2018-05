Cristiano Ronaldo comanda vitória, e Real ainda sonha com título

Com dois golaços de Cristiano Ronaldo, que assumiu a artilharia do Campeonato Espanhol, o Real Madrid bateu o Athletic Bilbao por 4 a 2, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 24.ª rodada, e manteve vivo o sonho de vencer o torneio. Desde quando Zinedine Zidane assumiu o comando, o time merengue soma cinco vitórias e um empate na competição.

O triunfo garantiu que o Real alcançasse a segunda posição com 53 pontos, um a menos que o Barcelona e dois a mais que o Atlético de Madrid. No entanto, os merengues têm dois jogos a mais que o time catalão e um a mais que os rivais da capital espanhola.

A vitória dos donos da casa começou logo aos três minutos de jogo. Cristiano Ronaldo invadiu a área, deu um corte no zagueiro e chutou no ângulo oposto do goleiro Iraizoz. O gol confirmou a sina do Athletic Bilbao como vítima do português, que antes da partida deste sábado já havia levado 14 tentos do atacante nos últimos 13 jogos.

Apesar de sair atrás no marcador e sofrer com a pressão da torcida adversária, o time do País Basco conseguiu buscar o empate logo em seguida. Aos 10 minutos, Eraso aproveitou a falha da defesa para deixar tudo igual.

Em uma partida de alta velocidade, com chances para os dois lados, foi o Real Madrid quem conseguiu converter as chances criadas na sequência do primeiro tempo em gols. Aos 38 minutos, James Rodríguez bateu forte de fora da área e fez 2 a 1. Já aos 45, Toni Kroos recebeu na área, girou e ampliou.

O segundo tempo não teve a mesma intensidade da primeira etapa, mesmo assim os goleiros Keylor Navas e Iraizoz tiveram de mostrar trabalho em alguns lances. Os gols que definiram o placar aconteceram já nos minutos finais.

Aos 42, Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento de Lucas Vázquez, matou no peito, driblou e deixou De Marcos caído no chão e fuzilou as redes do Athletic. Assim, o português assumiu a artilharia isolada do Campeonato Espanhol, com 21 gols.

Nos acréscimos, De Marcos mostrou não ter se abalado pelo drible, cruzou na medida para Elustondo cabecear no cantinho e descontar. No entanto, não havia mais tempo para o time basco buscar o empate.

Agora as duas equipes têm compromissos por campeonatos continentais antes do retorno ao Espanhol. Na quarta-feira, o Real Madrid encara a Roma fora de casa pela partida de ida da Liga dos Campeões. No dia seguinte, o Athletic Bilbao visita o Olympique de Marselha pela segunda fase da Liga Europa.