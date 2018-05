Cristiano Ronaldo critica pouca vibração de torcida do Real

Os torcedores do Real Madrid não incentivam a equipe quando o time está jogando mal e deveriam colocar a equipe adversária sob pressão como faz a torcida do Manchester United, de acordo com o atacante Cristiano Ronaldo.

"Sabemos que temos o compromisso de fazer um show, mas algumas vezes isso não é possível", disse o jogador português ao jornal Marca desta quarta-feira que trocou o United pelo Real este ano por um valor recorde mundial.

"Nós sempre tentamos, mas às vezes o time não está jogando bem e os torcedores poderiam nos incentivar mais", acrescentou.

"A torcida do Manchester United, por exemplo, era bastante intimidadora para Liverpool e Manchester City nos jogos contra eles. Acho que se nossos torcedores tentarem fazer isso, será muito melhor para todo mundo e seria muito bom para os jogadores."

Cristiano Ronaldo voltou a jogar em novembro após dois meses afastado com uma lesão no tornozelo. O jogador disse que ao Marca que sua forma física está cada dia melhor.

Ele também disse que deseja conquistar de volta o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, que este mês foi entregue ao argentino Lionel Messi, do Barcelona.

"Tenho a ambição de ser o melhor", disse Cristiano Ronaldo. "Graças a Deus eu já recebi o troféu de melhor jogador do mundo uma vez, mas espero conquistar de novo, ou neste ano ou no próximo, mas vou vencer."

