Cristiano Ronaldo dá show e Portugal goleia Bélgica em casa Portugal goleou neste sábado a Bélgica por 4 a 0 e assumiu a terceira colocação do Grupo A. A partida foi conturbada somente nos bastidores. Os jogadores belgas trocaram empurrões com os jornalistas portugueses quando desembarcaram naquele país e o clima esquentou. Mas o que se viu dentro de campo foi um show da seleção portuguesa no segundo tempo do jogo. Os belgas seguem na quinta colocação com sete pontos. No primeiro tempo, Portugal e Bélgica fizeram uma partida bastante fraca. Desanimada no jogo, a seleção portuguesa pouco criou e quando se lançava ao ataque, seus atacantes mal conseguiam finalizar. A Bélgica praticamente foi um espectador na partida. Na etapa complementar Felipão deu uma injeção de ânimo nos portugueses, que fizeram dois gols em apenas nove minutos. Aos sete, Nuno Gomes aproveitou a tabela entre João Moutinho e Cristiano Ronaldo, recebeu a bola na entrada da área e chutou forte para abrir o placar. Dois minutos depois, Quaresma cruzou para Cristiano Ronaldo ampliar de cabeça. Aos 22 minutos aconteceu o lance mais bonito da partida. Quaresma recebeu pela direita, deu um drible desconcertante no zagueiro belga e emendou com um belo toque de cobertura para fazer 3 a 0 para os portugueses. Sete minutos depois, Cristiano Ronaldo pedala na frente dos zagueiros belgas e chuta de esquerda, marcando seu segundo gol e o quarto de Portugal na partida. Portugal continuou pressionado e criando ótimas oportunidades de gol. O goleiro Stjinen teve muito trabalho e conseguiu evitar que sua seleção recebesse um castigo maior. Outros resultados deste sábado: Grupo A: Casaquistão 2 x 1 Sérvia Polônia 5 x 0 Azerbaijão Grupo C: Moldova 1 x 1 Malta Noruega 1 x 2 Bósnia Grécia 1 x 4 Turquia Grupo D: Chipre 1 x 3 Eslováquia Grupo E: Croácia 2 x 1 Macedônia Grupo F: Liechtenstein 1 x 4 Irlanda do Norte