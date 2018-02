Cristiano Ronaldo define a vitória sobre o Paris Saint-Germain como especial

O atacante português Cristiano Ronaldo admitiu que a vitória desta quarta-feira sobre o Paris Saint-Germain por 3 a 1, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, era praticamente uma obrigação, por causa do mau momento por que o Real Madrid vinha passando. No entanto, ele prefere pensar que a disputa pela vaga não está definida.

"Queríamos alcançar um bom resultado em casa e conseguimos. Sabíamos que o PSG é uma equipe muito perigosa, mas não tem nada resolvido ainda", disse o português, autor de dois gols.

O atacante também destacou o apoio da torcida madrilenha, que nesta quarta-feira não parou de empurrar o time durante o jogo no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. "A torcida foi impressionante hoje (quarta). Nos ajudou muito e sentimos esse calor. Para mim, ganhar e ajudar a equipe a ganhar é especial", revelou.

Cristiano Ronaldo considera que o apoio se deu em boa medida pelo fato de o Real Madrid ter entrado em campo para disputar uma partida da Liga dos Campeões. "Tem um sabor especial para o Real jogar a Champions e isso se reflete na torcida", afirmou o melhor jogador do mundo por cinco vezes.

Nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo chegou a 101 gols na Liga dos Campeões vestindo a camisa do Real Madrid - tem 116 no total. E marcou pela 11.ª vez nesta edição do torneio, em sete jogos.