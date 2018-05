Cristiano Ronaldo deve voltar no sábado ao Real Madrid, diz Ancelotti

DORTMUND - Cristiano Ronaldo desfalcou o Real Madrid na derrota por 2 a 0 para o Borussia Dortmund, na última terça, que classificou a equipe para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa - havia vencido na ida por 3 a 0. Com dores no joelho direito, ele ficou apenas assistindo à partida do banco de reservas, mas o técnico Carlo Ancelotti fez questão de tranquilizar a torcida.

Segundo ele, o jogador deve atuar já no final de semana, contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol, e estará de volta na decisão da Copa do Rei, quarta-feira que vem, diante do Barcelona. "O Cristiano está bem, não queríamos ter nenhum risco com ele, pela intensidade do encontro, então evitamos."

Ancelotti ainda garantiu a presença do português nas semifinais da Liga dos Campeões, que começarão a ser disputadas dia 22. "Esperamos que se recupere rapidamente, ele estará pronto para a semifinal. Não tem nenhum problema grande, senão não teria ficado no banco. Tem tempo para se recuperar e jogar sábado", disse.

O zagueiro Sergio Ramos lamentou a ausência do companheiro em campo na terça, mas disse que Cristiano Ronaldo ajudou como pode do lado de fora. "Sobre o Cristiano, ele nos deu todo o ânimo do lado de fora. É um grande companheiro."