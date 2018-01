Cristiano Ronaldo tira foto do filho e do carrão de quase R$ 2 milhões

Cristiano Ronaldo se prepara para a temporada 2015/16 do Campeonato Espanhol. O atacante português sabe que o Real Madrid precisa responder a seu torcedor sobre os títulos não conquistados na edição passada. Pior, todos ganhos pelo rival Barcelona. Entre um treino e outro, o astro se diverte nas redes sociais mostrando seus bens, como o carrão avaliado em quase R$ 2 milhões, em que aparece ao lado do filho.

O Real Madrid treina no CT de Valdebebas, em Madri. O Espanhol começa dia 22. Nesta terça, Cristiano Ronaldo viu o Barcelona festejar seu primeiro caneco, após bater o Vallencia por 5 a 4. Nesta quarta, o atacante português foi apontado como finalista para a eleição do melhor da Europa. Concorre com Messi e Suárez, ambos do rival catalão. Na foto com o filho, exibindo parte de sua riquesa, o jogador mostra um Lamborghini Aventador.