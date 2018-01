Cristiano Ronaldo diz que não joga mais no Manchester O atacante, de 21 anos, anunciou que não vai continuar no Manchester United. O jogador está sendo bastante criticado pela imprensa inglesa e ameaçado pelos torcedores do Manchester após indicar ao árbitro Horacio Elizondo, no jogo contra a Inglaterra, que o atacante Wayne Rooney havia pisado o zagueiro Ricardo Carvalho. Rooney acabou expulso e Cristiano Ronaldo deu uma piscada para o banco de reservas português, o que irritou a equipe inglesa. Um site ihateronaldo.com (eu odeio Ronaldo) foi criado há dois dias e já teve 300 mil visitas. ?Vou avisar que não jogo mais no Manchester?, disse o atacante português, que poderá se transferir para o Real Madrid, equipe treinada por Fabio Capello. O técnico italiano já aprovou a contratação do jogador.