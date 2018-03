Cristiano Ronaldo diz que quer ficar no Manchester

Sonho de consumo do Real Madrid, o meia-atacante português Cristiano Ronaldo não parece disposto a deixar o Manchester United. O atacante afirmou nesta terça-feira que deseja permanecer no bicampeão inglês. Segundo a imprensa européia, o Real estaria disposto a gastar aproximadamente US$ 200 milhões para contar com Cristiano Ronaldo na próxima temporada. Mas o jogador português mostra estar mais preocupado com o bom momento que vive no Manchester United. Além do título inglês, o clube pode conquistar a Liga dos Campeões da Europa na semana que vem. "Estou na equipe certa, com os companheiros ideais e aprendendo a todo o momento", admitiu Cristiano Ronaldo, que é favorito na eleição da Fifa para escolha do melhor jogador do mundo em 2008. "É fantástico estar no Manchester United. Tenho melhorado desde que cheguei aqui e quero melhorar ainda mais.