Cristiano Ronaldo diz que sua suspensão é injusta Punido com dois jogos de suspensão no Campeonato Espanhol por causa da cotovelada dada no dinamarquês Patrick Mtiliga, do Málaga, que causou a sua expulsão no último domingo, o português Cristiano Ronaldo, astro do Real Madrid, afirmou que a punição aplicada contra ele foi injusta.