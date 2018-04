Cristiano Ronaldo diz ter comprometimento com Portugal

O astro Cristiano Ronaldo disse que se irritou quando algumas pessoas colocaram em dúvida se realmente estava doente para desfalcar a seleção portuguesa em amistoso contra Liechtenstein. "Tomando em conta o que sempre fiz, faço e farei pela seleção, me sinto triste pela dúvida levantada", reclamou, em entrevista ao canal SIC.

Cristiano Ronaldo não jogou pela seleção portuguesa depois que o Real Madrid anunciou que o meia-atacante contraiu gripe durante uma viagem na pré-temporada do time espanhol pelos Estados Unidos. "As pessoas me conhecem bem, assim não entendo por que fazem essas críticas", indicou.

Mesmo sem sua principal estrela, a seleção portuguesa não teve problema para derrotar Liechtenstein por 3 a 0 em amistoso disputado no dia 12 agosto, que serviu de preparação para os próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.