Cristiano Ronaldo é considerado jogador ´mais apaixonante´ O português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, demonstrou ao longo da temporada que é o jogador "mais apaixonante" do Campeonato Inglês, segundo o diretor-executivo da Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra, Gordon Taylor. O atacante faz parte da lista de candidatos ao prêmio de Jogador do Ano concedido pela associação, que será entregue em 22 de abril. Taylor disse à imprensa britânica que o rendimento mostrado pelo português ao longo da atual temporada transformou o jogador no "mais apaixonante do país, por enquanto". "Sua rapidez e as qualidades que possui fazem pensar às vezes que é de outro planeta", comentou o diretor. Além disso, Taylor ressaltou que Cristiano Ronaldo se tornou um jogador mais "de equipe e sabe como fazer gols, algo que fez em várias ocasiões esta temporada".