Cristiano Ronaldo é eleito o mais sexy da Copa do Mundo O atacante português Cristiano Ronaldo foi considerado o jogador "mais lindo e sexy" do Mundial da Alemanha segundo leitores da revista gay holandesa Gay Krant. Com o título, o ídolo do Manchester United venceu mais uma vez uma eleição deste tipo, pois também foi considerado o mais atraente da Eurocopa 2004, competição realizada em seu país. Cristino Ronaldo - que ficou chateado com Felipão após o treinador brasileiro tê-lo sacado de campo no segundo tempo da vitória portuguesa contra Angola por 1 a 0 no último domingo - agora tem um motivo para sorrir. Segundo a pesquisa feita pela publicação, junto com o português, esta equipe titular da Copa do Mundo seria formada pelos suecos Marckus Rosenberg e Fredrik Ljungberg, os holandeses Robin Van Persie e Jan Komkramp, os ingleses David Beckham e Michael Owen, os espanhóis Fernando Torres e Iker Casillas, além do brasileiro Kaká. No banco ficaram o holandês Ruud Van Nistelrooy (companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United), o paraguaio Nelson Haedo Valdez, o italiano Francesco Totti e o mexicano Oswaldo Sánchez.