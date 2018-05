Cristiano Ronaldo é relacionado e pegará o Borussia na Liga dos Campeões

MADRI - Após o susto dado na semana passada, Cristiano Ronaldo se recuperou de dores no joelho esquerdo e estará em campo pelo Real Madrid diante do Borussia Dortmund, nesta terça-feira, na Alemanha, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O técnico Carlo Ancelotti anunciou o nome do português entre os 20 relacionados, o que confirma seu retorno para esta partida.

Cristiano Ronaldo havia sentido o joelho na primeira partida contra o Borussia, quarta-feira, passada, no Santiago Bernabéu, quando o Real fez 3 a 0. O jogador precisou ser substituído na ocasião. Depois, ficou fora do duelo contra a Real Sociedad, sábado, pelo Espanhol, mas treinou normalmente no domingo e deu provas de que está recuperado.

Com o retorno de Cristiano Ronaldo, o Real terá em campo seu temido ataque titular, formado pelo português, por Benzema e Gareth Bale. Após a derrota na ida, a equipe espanhola teria que perder por quatro gols de diferença para ficar de fora das semifinais da Liga dos Campeões.