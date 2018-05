Cristiano Ronaldo era alvo de piadas dos jogadores do United, diz Ferdinand

Um dia depois de Cristiano Ronaldo surpreender ao revelar que não falava com alguns jogadores do Manchester United nos tempos em que defendia o clube inglês, um dos "alvos" do craque, o ex-zagueiro Rio Ferdinand, disse nesta quarta-feira que o motivo eram as piadas feitas sobre o português no vestiário.

"Lembro que ríamos bastante dele no vestiário, e creio que isso o irritava bastante. Ele costumava vir com calças apertadas, e brincávamos com ele diariamente", recordou o ex-atleta em declarações à emissora britânica BT Sport, para a qual trabalha como comentarista.

Em entrevista coletiva nesta terça, ao comentar a amizade de Neymar, Lionel Messi e Luis Suárez, Cristiano minimizou o bom relacionamento do trio e disse que venceu a Liga dos Campeões pelo United, em 2008, sem falar com alguns de seus companheiros.

"Quando ganhei a Champions pelo United, havia vários companheiros como Giggs, Ferdinand e Scholes com os quais não falava", lembrou. "Dentro do campo, tínhamos uma equipe estupenda, mas fora dele só nos dávamos 'bom dia' e 'boa noite'", acrescentou.