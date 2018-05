Cristiano Ronaldo fala de pênalti de Messi: 'Sei por que fez'

A incomum cobrança de pênalti do Barcelona na goleada de domingo sobre o Celta de Vigo continua gerando repercussão na Espanha. A infração cobrada por Messi, que terminou com o gol de Luis Suárez, se tornou assunto em todos os clubes, e no Real Madrid não seria diferente.

Nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo foi perguntado sobre o assunto em entrevista coletiva e deu uma resposta bastante curiosa. "Serei breve sobre esta questão. Eu sei por que o Messi fez isso, mas não vou te falar. Pode pensar o que quiser agora", disse na véspera do confronto diante da Roma, na Itália, pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

No último domingo, o Barcelona vencia o Celta por 3 a 1, no Camp Nou, quando Messi sofreu pênalti. O próprio argentino foi para a cobrança e surpreendeu a todos porque ao invés de finalizar, rolou para o lado. Suárez, então, só teve o trabalho de finalizar para a rede.

O confronto terminou 6 a 1 para o Barcelona e marcou mais um show do trio formado por Messi, Suárez e Neymar. Além das grandes atuações, os astros têm demonstrado uma grande afinidade fora de campo, o que para Cristiano Ronaldo não tem qualquer importância. O português ainda lembrou os tempos de Manchester United para explicar seu ponto de vista.

"No Manchester, ganhei a Liga dos Campeões e não falava com Ferdinand, Giggs ou Scholes. Nos dávamos 'bom dia' e era isso. No campo, defendíamos o interesse da equipe. As brincadeiras, os beijinhos e os abraços não valem de nada. Não é melhor que o Bale venha jantar na minha casa. Somos profissionais", disse.