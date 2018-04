Cristiano Ronaldo faz dois gols em vitória do Real Madrid

O Zurich perdia de 3 x 0 no primeiro tempo, mas devolveu dois gols, prometendo esquentar a partida, quando Cristiano Ronaldo conferiu sua segunda cobrança de falta e sossegou os espanhóis.

A disputa pelo Grupo C foi a mais animada em uma noite de resultados mornos.

O Manchester United, que perdeu para o Barcelona na final da temporada passada, só conseguiu vencer por 1 x 0 o Besiktas, no Grupo B, com uma cabeçada de Paul Scholes, e a Juventus fez um empate de 1 x 1 em casa com o Girondins Bordeaux, no Grupo A.

Um belo gol do atacante Nicolas Anelka deu ao Chelsea um triunfo de 1 x 0 em casa diante do Porto pelo Grupo D, e dois gols de Filippo Inzaghi deixaram o Milan no encalço do Real após a vitória de 2 x 1 sobre o Olympique de Marselha.

O Bayern de Munique assumiu o controle do Grupo A com uma vitória de 3 x 0 sobre o Maccabi Haifa, enquanto o Wolfsburg, time que bateu o Bayern na decisão do título da liga alemã na última temporada, venceu o CSKA de Moscou em casa por 3 x 1 com três gols de Grafite no Grupo B.

O APOEL Nicosia, que assim como Wolfsburg e Zurich disputa sua primeira partida na Liga dos Campeões, fez um empate sem gols com o Atlético Madri pelo Grupo D.