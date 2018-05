Cristiano Ronaldo festeja recorde e final da Liga dos Campeões: 'Merecemos'

MUNIQUE - Cristiano Ronaldo só teve motivos para comemorar nesta terça-feira. A inesperada goleada sobre o Bayern de Munique, e a consequente vaga na final da Liga dos Campeões, foi coroada com o recorde de gols em uma edição da competição europeia. Com seus 16 gols, ele deixou para trás de uma só vez o rival Lionel Messi, o brasileiro Mazzola e o holandês Van Nistelrooy.

"Buscava o recorde e sabia que me faltava um gol, mas não ia me concentrar loucamente nisso. Recebi um grande passe de Bale. A equipe toda me ajudou. Estou muito bem e feliz por ter batido o recorda da Liga, mas o que eu quero é ganhá-la e estamos empolgados", afirmou o atacante português, que marcou dois gols na partida - o segundo foi em cobrança de falta no fim da partida.

Para Cristiano Ronaldo, o Real fez por merecer a vaga na decisão. "Mostramos atitude e merecemos a final. Quero parabenizar todos os jogadores pelo esforço e agora vamos curtir este momento e jogar a final para tentar vencê-la. Perdemos muito tempo em semifinais, durante três ou quatro anos, mas o mais importante é agora", comemorou o jogador.

O Real voltará a disputar uma final de Liga dos Campeões após 12 anos. Nas últimas três edições, o time não passou da semifinal. Agora, a equipe espanhola sonha com seu 10.º título na competição.